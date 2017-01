Gegidste erfgoedwandeling Wuustwezel zondag 15 januari 2017

Wuustwezel - Op zondag 15 januari om 13 uur organiseert Toerisme Wuustwezel vzw een gegidste erfgoedwandeling doorheen Wuustwezel.

Onder deskundige begeleiding van een gids kan u kennismaken met het onroerend en immaterieel erfgoed dat Wuustwezel-centrum rijk is. Vertrek van de wandeling is om 13.00 uur stipt aan de Poort naar het Platteland (bibliotheek), Dorpsstraat 36 in Wuustwezel.

De lengte van de wandeling bedraagt 4 kilometer. Deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig, Tijdig ter plekke aanmelden volstaat.