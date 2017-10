BINS zorgen mee voor de veiligheid in uw buurt

Ekeren - Vrijdag 27 oktober vindt de nationale actiedag ‘1 dag niet’ plaats. Het ligt in de bedoeling van de federale overheid om samen met de burgers diefstallen in woningen en voertuigen terug te dringen. In vele steden en gemeenten werden Buurtinformatienetwerken (BIN) opgericht. Ekeren telt 4 BINS.

Zaterdag trokken de coördinatoren en co-coördinatoren van de de 4 BINS erop uit om de Ekerenaren te sensibiliseren aan te sluiten bij de BIN in het wijk. Vorige week werden flyers gebust die de actie lokaal en nationaal aankondigde. Een BIN is een samenwerking tussen de overheid, politie en BIN-leden die elkaar op de hoogte houden van hetgeen er gebeurt in de buurt. De uitwisseling van informatie zorgt meer voor sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel in de wijk. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Aansluiten bij de BIN is gratis. Als een BIN-lid een verdacht situatie of gedrag opmerkt, verwittigt en informeert hij de politie. Die gaat na wat er aan de hand is en stuur eventueel een patrouille en of een BIN bericht sturen naar alle leden.

De actie van zaterdag was er ook op gericht meerdere BINS in Ekeren op te richten. Er bestaat belangstelling om in het centrum en in het gebied rond Hoekakker een BIN in het leven te roepen.