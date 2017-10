Orkestleider Lou Roman schrijft muziekgeschiedenis

Ekeren - Dit jaar bestaat het orkest van Lou Roman 45 jaar en dat wordt herdacht met een boek waarin pianist-orkestleider Lou Roman zelf terug blikt op de weg die hij heeft afgelegd. In het cultuurcentrum 252cc in Ekeren werd de biografie ‘Muziek is mijn leven’ vrijdag voorgesteld in aanwezigheid van tal van artiesten die ooit en nog steeds met het orkest van Lou Roman samenwerken.

“Vlaanderen heeft een rijke geschiedenis aan sterke muzikanten en orkesten. Eén orkest heet de concurrentie van andere muziekformules glansrijk doorstaan en dat is het orkest van Lou Roman”, zei Freddy Michiels, die de eindredactie van boek voor zijn rekening nam.

Het boek is geen saaie opsomming geworden van data en gebeurtenissen. Er staan grappige anekdotes in over slapende muzikanten op het podium, ongelooflijke ervaringen in de showtempels zoals Eden, Het Witte Paard en Oud-België. Sommige verhalen zijn ietwat triest, anderen zijn dan weer ronduit hilarisch als het gaat om klein kantjes van een reeks artiesten die Lou Roman ooit begeleid heeft.

Op 5 en 12 november signeert Lou Roman zijn biografie op de Boekenbeurs, stand 402 van de uitgeverij Artus Pandora. Op 10 december om 15u is Lou Roman en zijn orkest te gast in de Roma in Borgerhout. Het wordt een speciaal jubileumconcert met tal van artiesten.

‘Muziek is mijn leven’, Artus Uitgevers. 24,95 euro.