12de Kermisloop trok massa sportievelingen

De organisatie had natuurlijk het weer mee, maar voor velen, ook volwassenen is de Kermisloop dé gebeurtenis van het jaar. Met de kleinsten (3 tot 7 jaar) mocht papa of mama de 500 meter meelopen. En als de beentjes nog te kort waren, kon het ook op de arm. De 8 tot 12 jarigen liepen 1.200 meter. Later op de zomerse avond kwamen de joggers en de deelnemers aan de 10km aan de beurt. Dinsdag 17 oktober wordt de sluitingsprijs Putte-Kapellen in een nieuw jasje gestoken.