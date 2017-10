Maandag start de herinrichting van de Dorpstraat

Ekeren - De wegen- en rioleringswerken in de Kloosterstraat schieten goed op. Vanaf maandag 16 oktober gaat ook de Dorpsstraat op slot voor alle verkeer. Het kruispunt met de Driehoekstraat wordt afgesloten en vanaf 6 november gaat ook het kruispunt met het Groot Hagelkruis dicht. Wie niet in het centrum moet zijn, laat beter de auto thuis of kiest voor een van de minder hinder parkings in de onmiddellijke nabijheid.

“De volledige heraanleg van de Kloosterstraat en de Blarenstraat nadert zijn voltooiing. Het is nog wachten op de bomen, de planten en het straatmeubilair”, zegt Ludo Van Reusel (N-VA) districtsschepen voor openbare werken. Deze werken zorgden voor een minimale hinder, maar nu maandag ook de Dorpstraat door de aannemer wordt aangepakt, wordt het andere koek. Omdat Water-Link nog een waterleiding moet vervangen die loopt van de Markt tot in de Driehoekstraat, is het onmogelijk om een van de twee kruispunten (Driehoekstraat en Hagelkruis) altijd open te houden. Gedurende de werkzaamheden kan de omleiding voor het gemotoriseerd verkeer wijzigen.

Net zoals in de Kloosterstraat wordt in de Dorpstraat de voetgangerszone uitgebreid. De klassieke dals worden door granieten tegels vervangen. De rijweg wordt in asfalt aangelegd, de parkeerstroken in de typische kasseien. De aannemer krijgt drie maanden om de klus te klaren.