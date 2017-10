Atletiekclub Break loopt de Marathon van Toulouse

Ekeren / Brasschaat - “Het begon in 2002 met Start to Run en zie waar we nu staan”, zei Marc Hendrickx, trainer bij Atletiekclub Break Brasschaat-Ekeren. Een twintigtal atleten van Break nemen op zondag 22 oktober deel aan de tiende Marathon van Toulouse. In hun clublokaal aan Schindebad in Ekeren werden de deelnemers en hun begeleiders voorgesteld.

Bij de start in 2002 waren het duidelijk niet allemaal beginners met ambitie. “Maar gaande weg werd hun conditie opgebouwd en kregen ze de smaak te pakken”, wist de trainer te vertellen. Dag op dag, tien jaar geleden liepen 11 moedigen van Break voor het eerste een marathon. “Van toen af namen we jaarlijks ergens in Europa deel aan een marathon. Dit jaar trekken we naar Toulouse.”

De meeste deelnemers hebben al een of meerdere marathons of halve marathons in de benen. Tien lopers starten in Toulouse de halve marathon en evenveel lopen de volle marathon. Districtsburgemeester Koen Palinckx en districtsschepen voor sport Sabine Coene wensten de deelnemers veel succes. “Ik ben een beetje jaloers”, zei Coene. “Ik ben ooit gestart met lopen, maar helaas heb ik het niet volgehouden.” Palinckx heeft zijn eerste kilometers gelopen en hoopt zijn loopschoenen te verslijten.