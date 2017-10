Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Beeld blaast 75 kaarsjes uit

“De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Beeld is veel meer dan bakstenen, data en getallen. De academie is een levendige, dynamische en vooral enthousiaste gemeenschap van leerkrachten, leerlingen en directie”,zei districtsburgemeester Koen Palinckx bij de start van de viering van 75 jaar academie. De academie startte als muziekschool in september 1942, in volle oorlogstijd.