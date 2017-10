Leerlingen van Moretus zetten het op een lopen

Vandaar dat jaarlijks alle leerlingen, of toch bijna allemaal, deelnemen aan de estafette stratenloop. Wie de sportschoenen niet aantrok, hielp bij de kraampjes of later in de bar. De leerlingen lieten zich sponsoren. Wie de meeste centen vergaarde, het best verkleed was en dan nog een mooie prestatie neerzette, maakte kans op een dag Bobbejaanland. Met het sponsorgeld worden turntoestellen voor campus Middenschool aangekocht. De basisschool Lambertus hield een schattenjacht en een loopwedstrijd.