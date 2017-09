Donk Feest in De Kleurenboom weert de herfst

Ekeren - Het eerste Donk Feest voor een goed doel in de basisschool De Kleurenboom heeft het herfstweer doorstaand. Terwijl de regen op de koepel van de speelplaats tikte, las Madeleine van ‘Echtgebeurd’ een spannend kinderverhaal. In de tuin van de school werd een kubb-tornooi gespeeld. Kubb is een buitenspel met als doel het omvergooien van houten blokken door er houten stokjes tegenaan te werpen. Voor het muzikale luik zorgden onder meer het Donksekoor ChoriX, Wim Leys en The Remedy Band. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.