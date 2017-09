De Kleurenboom feest voor Kom op tegen Kanker

Ekeren - De stedelijke basisschool De Kleurenboom in Ekeren-Donk komt zoals veel scholen in contact met leerkrachten, ouders en familie die te maken krijgen met kanker. “Wij vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de ‘Kom op tegen Kanker. Daarom organiseert onze school op zaterdag 30 september een buurtfeest”, zegt schooldirecteur Martine Van der Meulen.

De Kleurenboom wil zoveel mogelijk Donkenaren bij het project betrekken. Via de leerlingen en kennissen in de wijk worden mensen uitgenodigd om mee te doen aan een van de activiteiten of gewoon te komen luisteren naar muziek, of genieten van de sfeer. ’s Avonds is er barbecue.

U kan nog altijd inschrijven voor het Kubb-tornooi. De Zweden bedachten dat ze na het sprokkelen van brandhout met verschillende takken een spel konden spelen en zo is het gooien met stokken ontstaan. Sinds 1995 worden Wereldkampioenschappen gehouden in Gotland en sinds 2007 is er ook een Belgische Kampioenschap. Een gelegenheid om met Kubb kennis te maken.

Verder is er rommelmarkt en vertelt Madeleine Nieuwlaet spannende kinderverhaaltjes. Er zijn optredens van het Donksekoor ChoriX, Wim Leys en The Remedy Band.