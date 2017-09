Na mist scheen de zon over de Mariaburgse Feesten

Om 15u waren alle 350 hamburgers uitverkocht, de brouwer moest extra aanrukken en voor de wafelenbak waren 16 emmers van circa 8 liter beslag amper voldoen om iedereen te bedienen. De organisatie trok dit jaar de kaart van lokaal talent, waarvan een deel nationaal en zelfs internationaal furore maken.

Wijkwerking Mariaburg organiseerde tijdens de zomermaanden een familiale culturele wandeling doorheen het ‘Nieuw Kwartier’. In het opgavenboekje werd een brok historische informatie verstrekt. De schiftingsvraag had betrekking op het gewicht van de drie prijzen die door beeldhouwer Peter Kempenaars en dochter Anne werden vervaardigd. De kunstwerken wogen totaal 4.401 gram. De hoofdprijs ‘Zotte Rik’ van Peter Kempenaars ging naar Rik Goegebuur. Greta Nuyens werd derde en Laurette Davids mocht de tweede prijs in ontvangst nemen.