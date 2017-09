FC Germinal leeft verder in een straatnaam in de nieuwe Rozenwijk

De nieuwe straat in de Rozenwijk is een project van Vimmo van Jos Verhaegen. Verhaegen (76) was tot de fusie de sterke man van Germinal en nadien ook een tijdje van Germinal- Beerschot. Jos wordt nog steeds emotioneel wanneer hij over zijn club praat. “Wij waren een echte familieploeg. Meer dan 150 vrijwilligers zetten zich in voor onze club.“ Eind de 20ste eeuw moest een nieuwe licentie worden aangevraagd. Een uitbreiding van het stadion kon niet rekenen op de buurtbewoners, noch op natuurpunt. Uiteindelijk viel het verdikt, De Raad van State beviel de afbraak.

In 2013 ging het stamnummer 3530 van Germinal ter ziele. “Als de geschiedenis anders had gelopen vierde de club over drie 3 jaar zijn eeuwfeest. Nu resten enkel nog de twee doelen in het park.