Artiesten van eigen boden op Mariaburgse Feesten

Ekeren / Brasschaat - De 31ste Mariaburgse Feesten staan in het teken van muzikanten met Mariaburgse of Ekerse roots. “De 30ste editie vorig jaar was een mijlpaal”, zegt Steven De Schepper van de Wijkwerking. “Wij hebben er keihard aan gewerkt om ook nu weer tijdens het weekeind van 22 september een rijk gevuld programma samen te stellen.”

De lokale scouts geeft al jaren steun aan de Mariaburgse Feesten, maar vanaf dit jaar nemen zij de praktische kant voor hun rekening. De Wijkwerking heeft zo de handen vrij om voor een mooie affiche te zorgen. Vrijdag 22 september is het quizavond in Elcks Thuys onder de leiding van Tom De Rijdt. Zaterdag zorgt de scouts voor de invulling van de avond. “De scouts staan standby van 19u tot 23u met om 21.30u het optreden van Tom Vanstiphout en zijn band. Voor het voorprogramma stelde gitarist Anthony Claeys een groepje samen met muzikanten van eigen bodem.

Zondag 24 september is het ongetwijfeld hoogdag in Mariaburg. Het feest begint vanaf 8 u met de openlucht rommelmarkt. Om 9u wordt op het festivalterrein een ontbijt geserveerd. Rejoice en ChoriX zorgen voor muzikale animatie. Om 11 u barst het feest echt los met Anthony Claeys 4tet, The Bonnie Bleus, Solex en Snakes in Exile. Stormy Monday sluit om 18u met een stormachtig feestje. Vele artiesten in deze groep zijn afkomstig uit Mariaburg of wonen nog in de buurt.

Het Van de Weyngaertplein wordt deels overkapt en net als vorig jaar worden de drank- en eetbonnetjes vervangen door een Mariaburgse munt.