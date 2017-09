Veel bezoekers en deelnemers voor de Highland Games

Zondag trokken de spelen in voorpark Veltwijck een 150 deelnemers uit België en Nederland. Al voor de vijfde maal was de organisatie in handen van de Antwerp Highlanders met Serge Ceulemans als clan chief. De Highland Games zijn een 19de eeuwse voortzetting van de traditionele spelen uit de hooglanden van Schotland. Volgens de overlevering werden de eerste spelen in de 11de eeuw gehouden. Na de Schotse opstand in 1745 werden de spelen tot 1781 door de Britten verboden.