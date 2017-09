Nieuwe ‘Hofleverancier’ start artistiek reisproject

Ekeren / Luchtbal-Rozemaai - Onder de noemer Hofleverancier nodigt het cultuurcentrum 252cc tweejaarlijks een artiest uit om een expositie en interactief project op te zetten in het park Hof De Bist. Voor het seizoen 2017-2018 werd kunstcriticus Jan Van Woensel gevraagd die taak op zich te nemen. Op zaterdag 23 september heeft de officiële start plaats van het project ‘We Traveled Across Seven Lakes’.

Jan Van Woensel studeerde schilderkunst en filosofie in Antwerpen en woonde en werkte in New York en L.A. Zijn jaarproject ‘We Traveled Across Seven Lakes’ wordt een avontuurlijk artistiek project dat op heel het Ekers grondgebied zichtbaar zal worden. Het neemt de vorm aan van een reisverhaal dat doelbewust gaat over Ekeren en zijn bewoners. Onder leiding van de curator gaat een groep lokale en internationale kunstenaars de dialoog aan tussen de plaatselijke geschiedenis en hun eigen dichterlijke en artistieke vrijheid.

Ter voorbereiding van het project leidde Ekerenaar Bert Van den Bossche Van Woensel en enkele deelnemende kunstenaar rond in Ekeren. Zaterdag 23 september wordt het project vanaf 18u tijdens een exclusieve maaltijd officiële voorgesteld. Verwacht u aan poëzie, muziek, hapjes en drankjes. De jaarwerking resulteert in een zomerexpo in juni 2018 in het Hof De Bist.

http://www.echobeatty.com

http://www.252.be/hofleverancier