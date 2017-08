Jong Parkinsonpatiënten organiseren sponsorevenementen

Ekeren - Zeven jong parkinsonpatiënten, onder wie de Ekeneraar Bart Van Gheel, vertrekken onder deskundige begeleiding op 25 september naar Tanzania om daar de Kilimanjaro te beklimmen. Om het initiatief te sponsoren worden diverse activiteiten georganiseerd. Op woensdag 30 augustus wordt in het cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren-Waas een info-showavond gehouden.

Parkinson is een stoornis in de verbinding tussen de hersenen en de spieren. De ziekte is niet te genezen. De behandeling bestaat uit het bestrijden van de symptomen. Naar schatting lijden 50.000 Belgen aan Parkinson, 10 tot 15 procent zijn jonger van 50 jaar. De Jongeren Vlaamse Parkinson Liga (J-VPL) wil de ziekte in beeld brengen en er ruim over informeren, zowel aan de leden, als aan de patiënten.

De eerstvolgende activiteit heeft plaats op woensdag 30 augustus vanaf 20u in CC Ter Vesten in Beveren-Waas. Acteur Peter Thyssen is gastheer. J-VPL verwelkomt onder meer Louis Thyssen en Karree konfituur als muzikale gasten. Die avond wordt het ParkinSong officieel voorgesteld. Op zondag 3 september nemen ploegen het tegen elkaar op in een kartingduel. Iedereen is welkom vanaf 10u in de Indoor Karting Noorderlaan 95a. De wedstrijd start om 12u.

Op zondag 17 september zet Parkili Active Day de Donkvijver in Oudenaarde in rep en roer. Families, vrienden en sympathisanten kunnen er deelnemen aan allerlei activiteiten. Op het einde worden de klimmers uitgewuifd met ParkinSong.

http://www.parkili.be

bartparkili@outlook.be