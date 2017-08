Donkenaren feesten voor hun nieuwe straten

Ekeren - “Nog even wachten en dan zijn de nieuwe straten van ons”, zei Ludo Van Reusel (N-VA), districtsschepen van openbaren werken. De vernieuwde Jozef Ickxstraat en een deel van de Prinshoeveweg worden eind augustus officieel opgeleverd, maar dinsdagavond konden de bewoners toch al feesten.

De Jozef Ickxstraat heeft nu een rijbaan in asfalt met een breedte van 4,65 meter. Twee verkeersplateaus, gecombineerd met een asverschuiving, moeten de snelheidsduivels afremmen. In de Prinshoeveweg is er nu ook een plateau ter hoogte van het kruispunt met de Kruidenlaan. Rio-link participeerde in het project en vernieuwde de riolering en de regenafvoer in de Jozef Ickxtraat en de Prinshoeveweg tussen de Jozef Ickxstraat en de Kruidenlaan.

De voetpaden zijn aangelegd in betonstraatstenen en zijn 1,80 meter breed. In de Prinshoeveweg in het deel van huisnummer 114 tot de Baljuwlaan, is er aan de noordzijde een strook waar de wagens schuin kunnen parkeren. Aan de zuidzijde is een strook voor langparkeerders. De vernieuwing kost in totaal een slordige 2 miljoen euro, waarvan 1 miljoen voor Rio-link en ruim 60.000 euro voor de provincie. De rest is voor rekening van het district.

Zaterdag houden de bewoners van de Jozef Ickxstraat een straatfeest, met om 10u ontbijt en ’s avond een barbecue. De hele week is de Jozef Icksrtaat een paradijs voor de kinderen.