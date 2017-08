Jazz als eerbetoon aan Toots Thielemans in Hof De Bist

Ekeren - Het Anthony Claeys Quartet en The Ska Vengers nemen woensdag 23 augustus afscheid van Muziek in de Wijk. Vier woensdagavonden waren groepen van diverse pluimage te gast in het Hof De Bist.

Eén jaar geleden stierf de legendarische Toots Thielemans. Als eerbetoon aan deze Belgische jazzlegende kiest Muziek in de Wijk voor een jazzmuzikant van formaat. Anthony Claeys treedt vanaf 19.30u op met het Anthony Claeys Quartet ‘Let there be jazz’. Met The Ska Vengers haalt Muziek in de Wijk een bijzondere groep binnen uit India. Vergeet alle clichés over India. Vijf heren en één dame brengen ska, reggae en dub alsof het in hun genen zit. Start om 21u.

Samen met lokale verenigingen organiseert het cultuurcentrum 252cc ook tijdens de laatste editie van Muziek in de Wijk een mega-grill. Voroaf Boeke is nodig. Tel. 03.292.67.36.

http://www.252cc.be