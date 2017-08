Mariaburger stapt dodentocht voor Vogelopvangcentrum

Ekeren / Brasschaat / Kapellen - Danny De Proft (57) uit Sint-Mariaburg stapte voor de tiende keer de Dodentocht in Bornem. Aan deze loodzware tocht koppelde Danny een goed doel. Voor de vierde maal verzamelde de wandelaar centjes voor het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren (VOC) in Hoogboom-Kapellen. Tot voor enkele jaren was het VOC een buur van Danny in de Floris Verbraekenlei.

“De cirkel is rond”, zegt Danny. “Ik heb vijfmaal de Dodentocht net niet uitgelopen en evenveel keren haalde ik streep, dit jaar in een persoonlijk record van 22.30u.” Danny dankt zijn prestatie aan Robby (40) zijn wandelkameraad en werkmakker bij de spoorwegen. “Mijn echtgenote Christel zorgde voor water, warme soep en koffie. Steun van je familie en vrienden geeft je extra energie om de nacht door te brengen. Vooral bij het ochtendgloren moet je even op de tanden bijten.”

Danny heeft heel wat wandelaars, vooral jonge mensen zien afzien. “Een gebrek aan voorbereiding waarschijnlijk. Een aangepaste kledij, goede stapschoeisel en vooral aan dosis zelfvertrouwen en aanmoedigingen, brengt je al heel ver.” Danny is lid van de Schorrestappers uit Boom. Ook vanuit die hoek werd Danny aangemoedigd.

De sponsoractie loopt nog tot 10 september. Op zondag 19 november wordt in de school aan de Annadreef van 14u tot 18u de jaarlijkse VOC-Quiz gehouden. Alleen amateurploegen zijn welkom. Sponsoren en inschrijven voor de quiz, kan via het mailadres van Danny.

danny.deproft@skynet.be

http://www.vocbrasschaat-kapellen.be