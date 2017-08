Alle leeftijden vandaag naar Cirque@Taque

Ekeren - Iedere tweede zaterdag van augustus strijkt Cirque@Taque neer in het Hof De Bist. “Wij zijn een eendagsfestival waar gezinnen, jongeren en senioren zich thuis voelen”, zegt Nicholas Nuolez (24). Cirque@taque wordt voor de negentiende maal georganiseerd en draait volledig op vrijwilligerswerk. “Dankzij de vrijwilligers, de sponsoring, het stads- en districtsbestuur en het cultuurcentrum 252cc, kunnen we het festival gratis aanbieden.”

Cirque@Taque trekt jaarlijks tussen de 10.000 en 20.000 bezoekers. “In 1998 besloten Chiro Tempo, de Scouts en Gidsen Bunt, Jeugdhuis Tel 18 en de jeugdraad, gezamenlijk een evenement op poten te zetten. Een jaar later werd Cirqueat99 op de terreinen van de parochie en de scouts boven de doopvont gehouden. De leiding van toen telde een 200-tal bezoekers”, vertelt Nicholas. Wegens het groeiend succes verhuisde het festival dat intussen werd omgedoopt tot Cirque@Taque, in 2007 naar het Hof De Bist.

Nicholas heeft er de meeste jaren dienst op zitten. Hij kwam er zeven jaar geleden bij als hulp. Tom Lamiroy (25) is de tweede in ‘bevel’. Hij is zes jaar actief in de groep. Als oudgediende heeft Nicholas de leiding van een bestuur van 12 jongeren en een team 200-tal vrijwilligers. “Om de organisatie in goede banen te leiden heeft ieder zijn taal”, zegt Nicholas. Charlotte Johnson (22) engageert zich voor het tweede jaar en is verantwoordelijk voor de communicatie met de buitenwereld. Het is ook haar taak vrijwilligers te ronselen en hen te motiveren. Boke Marissen, Nils Gaethofs en Sebastian Serneels gaan opzoek naar podiumartiesten. “Eénvijfde van ons budget gaat naar de groepen”, zegt Nicholas. “Voor artiesten uit het Antwerpse krijgen we extra subsidie van de stad.”

Zorgt Cirque@Taque voor het hoofdpodium, zowel in de namiddag als ’s avonds, dan verrast het cultuurcentrum 252 tussen 12u en 18u de bezoekers met een attractief programma voor heel de familie. Er staan springkastelen met toezicht op het terrein en de ballonnenkoning Bisolo is weer van de partij. Voor de durvers is er de topattractie Space-Bikes 360 graden en voor de krachtpatsers Kop van Jut. Van 12.15u tot 13.20u stelt Cirque@Taque aan de jongste feestneuzen Disco Coloro voor. Samen met Charlotte, Lore en Joke komen de kinderen in een knotsgekke en kleurrijke fantasiewereld terecht. Heel bijzonder wordt de circusvoorstelling van Cie KaO met Zirkus nr 1. Jokke (Le Bo Trio) en Joren (Cirque du Soleil en Circus Monti) brengen om 14.30u en 17.25u een compacte, flexibele voorstelling voor alle leeftijden.

“Om het budget in evenwicht te houden zoeken we vooral naar aanstormend of lokaal bekend talent. Maar een grote naam mag niet ontbreken”, zegt Nicholas. “Met De Mens met Frank Vander Linden hebben we zeker niet de minste binnengehaald.” Voor alle zeven groepen op het hoofdpodium en elf dj’s in de DJ Stage, raadpleeg de wedsite van Cirque@Taque.

“We hebben een security team ingehuurd om onze huisregels te doen naleven”, zegt Charlotte. “Met drugs kom je er niet in. We hanteren ook een streng alcoholbeleid. Glazen en eigen drank zijn niet toegelaten.” Cirque@Taque houdt zich aan de voorgeschreven maximaal aantal decibels. “Elk uur doen we een controle”, weet Charlotte. “Om jullie oren te beschermen, zijn er gratis oordopjes te verkrijgen aan de bonnetjes stand.” Nog een bijzondere tip: kom met de fiets of met het openbaar vervoer.