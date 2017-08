De Mens topper op eendagsfestival Cirque@Taque

Ekeren / Luchtbal-Rozemaai - Iedere tweede zaterdag van augustus strijkt Cirque@Taque neer in het Hof De Bist. “Wij zijn een eendagsfestival waar gezinnen, jongeren en senioren zich thuis voelen”, zegt Nicholas Nuolez (24). Cirque@taque wordt voor de negentiende maal georganiseerd en draait volledig op vrijwilligerswerk. “Dankzij de vrijwilligers, de sponsoring, het stads- en districtsbestuur en het cultuurcentrum 252cc, kunnen we het festival gratis aanbieden.”

Zorgt Cirque@Taque voor het hoofdpodium, zowel in de namiddag als ’s avonds, dan verrast het cultuurcentrum 252 tussen 12u en 18u de bezoekers met een attractief programma voor heel de familie.

"Om het budget in evenwicht te houden zoeken we vooral naar aanstormend of lokaal bekend talent. Maar een grote naam mag niet ontbreken", weet Nicholas. Met De Mens met Frank Vander Linden haalt Cirque@Taque zeker niet de minste binnen. Voor alle zeven groepen op het hoofdpodium en elf dj’s in de DJ Stage, raadpleeg de wedsite van Cirque@Taque.

Ingehuurde security zorgt dat huisregels worden nageleefd. Met drugs kom je er niet in. Er wordt ook een streng alcoholbeleid gevoerd. Cirque@Taque houdt zich aan de voorgeschreven maximaal aantal decibels. Er zijn gratis oordopjes te verkrijgen. Nog een bijzondere tip: kom met de fiets of met het openbaar vervoer.

http://WWW.cirqueat.be