Op ontdekkingstocht naar het verleden van de familie Moretus

Ekeren - “Er zijn meerdere redenen om de nieuwe wandelbrochure ‘Ontdek Moretus in Ekeren’ extra in de verf te zetten”, zegt districtsburgemeester en historicus Koen Palinckx (N-VA). “De familie Moretus is onafscheidelijk verbonden met onze gemeente en bovendien is het net 150 jaar geleden dat de persen van de wereldvermaarde drukkerij Plantin-Moretus in Antwerpen werden stilgelegd. En net 140 jaar geleden opende het museum Plantin-Moretus.”

Gedurende 139 jaar was de familie Moretus aanwezig in Ekeren. Van 1775 tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog drukten zij een stempel op Ekeren, met uitbreiding op Hoogboom (nu Kapellen) en Brasschaat, toen behorend tot de Heerlijkheid Ekeren. Anno 2017 herinneren gebouwen, scholen, een straat, de harmonie en graftombes in de Sint-Lambertuskerk nog aan een groots verleden.

De geschiedenis van Moretus werd al verschillende keren op papier gezet. Het district wou nu met de uitgave van een extra dikke wandelbrochure het verhaal van Moretus uitgebreider vertellen en de plaatsen die aan de familie herinneren bijzonder in de verf zetten. “We hebben kunnen rekenen op de actieve medewerking van het museum. Naast historische feiten, stelden ze ons ook ongekend beeldenmateriaal en verhalen ter beschikking”, vertelt Sabine Coene, districtschepen voor toerisme (N-VA). “Ook vele anderen hebben hun medewerking verleend.

Sinds vrijdag 4 augustus is de brochure aan 1 euro te verkrijgen in het Museum Plantin-Moretus, in de Stadswinkel en in Ekeren in het cultuurcentrum 252cc en in het AC, villa Geniets, Veltwijcklaan 31.