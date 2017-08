Lokale artieste Hanne trekt Muziek in de Wijk op gang

Lag het aan de lokale artieste Hanne Peetermans en haar band, of aan de Braziliaanse groep Cabruêra, al van bij het begin van de avond kwam het publiek opdagen. Het nieuwe initiatief van het cultuurcentrum zat er ook voor iets tussen. Elke woensdag om 18u zijn families welkom om samen te genieten van een mega-grill. In samenwerking met lokale verenigingen wordt een uitgebreid groetenbuffet met de nodige vleeswaren gereserveerd. Reservatie verplicht via de website van het cultuurcentrum.

In het cultuurcentrum Hof De Bist tonen de dames Katrin Daems uit Ekeren en Carole Van der Voort uit Antwerpen een uniek project. Samen trokken beide fotografen eropuit en legde de natuur in de Oude Landen op een bijzondere manier vast deels op pellicule en deels op de digitale plaat. De tentoonstelling is nog open tot 31 augustus.

http://www.252cc.be