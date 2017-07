Buurtbewoners Hagelkruiswijk houden zomerbarbecue

De buurbewoners Dave en Jill verlieten onlangs de wijk, maar ze kwamen samen met mama Marise een dagje helpen om de barbecue te bedienen. “We hebben 80 uitnodigingen gebust”, zegt Ingrid. “Zevenenvijftig bewoners hebben toegezegd.” Jammer genoeg kon de oudste inwoonster, Johanna Van Thillo (97), niet aanwezig zijn. Ze verhuisde onlangs naar een rusthuis in Antwerpen. Paulineke Verbaenen (92) is nu de oudste. “Ik ben hier geboren”, zegt ze fier. De jongste is Dagny (6 weken). “Er zijn nog geboortes op komst”, zegt bewoner Bert Van den Bossche. “De vergrijzing van de buurt is nog niet voor morgen.”

Op de laatste zondag van augustus verzamelt de buurt voor de jaarlijkse brunch en op de eerste woensdag van september worden de kinderen getrakteerd op pannenkoeken. De acties van de Hagelkruiswijk worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Stadsmakers, het vroegere Opsinjoren.