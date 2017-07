Parking Centrum op Aldi site opent op 1 augustus

Ekeren - De handelaars van Ekeren Winkeldorp hebben alle redenen om tevreden te zijn. Op 1 augustus opent op de site van de voormalige supermarkt Aldi in de Alfons Der Weerdtstraat een bijkomende parking. “Wij huren van de eigenaar een twintigtal staanplaatsen en het district engageert zich voor het onderhoud van de parking”, zegt Rik Bossuyt, voorzitter van Ekeren Winkeldorp.

“We hebben er samen met Jean Marie De Vos, eigenaar van het terrein, de voorbije maanden hard aan gewerkt om de deal rond te krijgen”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) vanuit zijn vakantieadres. “Met het district heb ik me geëngageerd om in te staan voor onderhoud en reiniging van deze private parking. De parking biedt extra mogelijkheid aan de klanten om hun wagen in het centrum kwijt te raken.”

“We hebben zeker ons steentje bijgedragen”, zegt Bossuyt. “Zeven handelaars en een bankinstelling, allen lid van Ekeren Winkeldorp, huren een twintigtal standplaatsen op de site. Danny Vercruysse van Nevada zorgt voor een doorgang voor voetgangers van de parking naar de Dorpstraat.” De parking is gratis, maar enkel voor wie bij één van de deelnemende handelaars koopt.

http://www.ekerenwinkeldorp.be