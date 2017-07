Haenen Haenen loopt vierde op WK Para Athletics

Ekeren / Kapellen - Nadat ze eerder al Belgische titels behaald had op het Belgisch Kampioenschap Atleten met Handicap, het Belgische records had verbeterd en zo geselecteerd werd voor het Wereldkampioenschap Para Athletics, gaf de Kapelse Gitte Haenen (KAPE) in Londen meteen haar visitekaartje af. Ze werd er op haar eerste internationaal kampioenschap meteen vierde op de 100 m.

Gitte Haenen was met dit Wereldkampioenschap Para Athletics aan haar internationale proefstuk toe. Ze liep samen de finale met de wereldrecordhouder Martina Caironi, die ook de nieuwe wereldkampioen werd in Londen en met 4/100sten haar wereldrecord (14″61) benaderde. En dan stranden op een zucht van het podium, een schitterend resultaat voor dit sportbeest uit Kapellen.

Haar eerste confrontatie met de absolute wereldtop in haar categorie (T42) van protheselopers, bracht haar opnieuw een verbetering van het Belgisch record op. En gezien de korte tijd dat ze nog maar actief is in de G-sport, is het einde van deze doorbraak op Belgisch en internationaal niveau nog niet in zicht. Meer info en foto’s kan u vinden op de website van atletiekclub KAPE.

http://www.ackape.be