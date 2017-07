Sportieve jongeren kiezen voor boogschieten

Kapellen / Ekeren - De handboogvereniging USK organiseert zaterdag 15 en zondag 16 juli op de terreinen van Noorse het provinciaal tornooi boogschieten. USK ontstond in 2002 na een fusie van L’ Union Kapellen en Sint-Sebastiaan Ekeren.

“Aan het provinciaal tornooi nemen 94 schutters deel”, vertelt voorzitter Robert De Schutter. “Ook de jeugd krijgt een kans om zich op provinciaal niveau te meten.” USK telt een vijftigtal leden. De jongste, Milan Vandenbergh, is amper 7 jaar oud. John Theuns (79) is de oudste, maar nog steeds actief.

“Boogschieten is een technische, maar zeer uitdagende sport”, zegt de voorzitter. “Wij proberen jongeren te motiveren door informatie en demonstraties te geven in scholen of op de Dorpsdag in Kapellen.” In principe kan u vanaf 7 jaar lid worden van de club, maar de meeste jonge leden zijn toch wat ouder. Arno Achten, die aan het tornooi deelneemt is 14 jaar. Hij is lid van USK sinds 2014. Een starterpakket kost al snel 350 euro. “Vandaar dat nieuwe leden bij ons 6 maanden materiaal ter beschikking krijgen”, weet de voorzitter.

USK is gevestigd op de terreinen van Noorse in de Alfons De Peuterstraat in Kapellen. Tijdens het voetbalseizoen wordt daar indoor geschoten. In Stabroek, nabij Moorland, beschikt USK over een oudoor terrein. (mawo)