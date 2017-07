CD&V wil niet dat er in de Puihoek wordt gebouwd

Ekeren - “Een volgende stap ter vrijwaring van Puihoek voor bebouwing is gezet”, zegt districtsschepen Tamara Heynen (CD&V). Het schepencollege in Antwerpen antwoordde op de vraag van Vlaams minister Schauvlieghe om de woonuitbreidingsgebieden in de stad onder de loep te nemen.

Al voor deze bevraging werd verstuurd trokken Hugo Schellekens (CD&V-bestuurslid) en Heynen naar het kabinet Schauvlieghe om Puihoek aan te kaarten en te pleiten voor open ruimte. “Wij drongen er toen al op aan om Puihoek op de negatieve lijst te zetten van woonuitbreidingsgebieden.”

In het kader van de zogenaamde ‘betonstop’ tegen 2040 moet in alle gemeenten het verantwoord aansnijden van woonuitbreidingsgebieden eenvoudiger en transparanter worden. Tegelijk zouden woonuitbreidingsgebieden die best niet meer ontwikkeld worden een nieuwe planologische bestemming krijgen.

“We zijn dan ook zeer verheugd dat het schepencollege de evaluatie goedkeurde waarin Puihoek in Sint-Mariaburg als ‘niet aansnijden ter vrijwaring van open ruimte’ stond beschreven. De eventuele planschade die hiermee gepaard gaat, zal door Vlaanderen gedragen worden.