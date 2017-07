Ontspanning voor heel het gezin tijdens de grote vakantie

Ekeren - De ene kiest tijdens de vakantie voor een verre reis, de andere wil thuis zich amuseren. Voor hen heeft het district een ruim programmakeuze uitgestippeld. Cultuur- en sportliefhebbers, jongeren en volwassenen, iedereen komt aan zijn trekken.

Ravotten, rennen en spelen in de Ekerse parken kan, samen met de gekke animatoren van de Speltrappers. Tijdens de grote vakantie vindt u de Speltrappers elke dinsdag in het Hof De Bist en donderdag in park Veltwijck, van 9u tot 16.30u en in het Hagelkruispark elke vrijdag van 9.30u tot 12.30u. Inschrijven is niet nodig.

Doorlopend tijdens de vakantie worden petanquenamiddag georganiseerd. Op zondag 9 juli aan de Lindelei, op maandag 10 juli op het Van de Weyngaertplein en op zaterdag 5 augustus in het Hagelkruispark, telkens van 13u tot 16u. Inschrijven verplicht.

Aan de hand van een brochure kan u al wandelend of met de fietst de architectuur bewonderen in Ekeren-Donk en in Sint-Maribaurg en kennismaken met de Moretusroute. Nakaarten kan bij een drankje in de Zomerbar in het Veltwijckpark. Info op de website van Ekeren, of raadpleeg de brochure.

