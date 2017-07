Nieuwe toestellen maken van Hof De Bist een sportpark

Ekeren - De nieuwe sporttoestellen in park Hof De Bist worden op zondag 9 juli om 14u officieel ingehuldigd. Naast de nieuwe fit-o-meter wordt een bijzonder toestel, de calisthenics, voorgesteld.

De calisthenics of urban fitness is de verzamelnaam van alle oefeningen uitgevoerd met het lichaamsgewicht of in combinatie met minimale apparatuur. Het waren Brent Vanhoutte (toen 19) en Tom Huybrechts (toen 18), die in 2015 districtsschepen voor sport, Sabine Coene, vroegen om één of meerdere dergelijke toestellen in het Hof de Bist te plaatsen.

De gloednieuwe sporttoestellen en het loopparcours maken park Hof de Bist tot ‘the place to be ’ voor zowel de recreatieve als competitieve sporter. Wie houdt van een work-out in de natuur is hier op de juiste plek. Tijdens de inhuldiging tonen verschillende groepen hun kunsten en kunnen de bezoekers zelf de toestellen uitproberen.

