Gusta Venesoen viert 103 jaar in WZC Vesalaius

Brasschaat - Gusta Venesoen vierde in Vesalius, afdeling Lavendel, haar 103de verjaardag. Net voor de Tweede Wereldoorlog verhuisde Gusta met haar gezin naar Brasschaat. Haar echtgenoot Jan Lathouwers was arbeider in de gemeente. Gusta zorgde voor de kinderen.

Op het verjaardagsfeestje in het rusthuis waren haar zonen Fernand en Albert Lathouwers en Maria Bernaerts, echtgenote van Albert aanwezig. De schepenen Adinda Van Gerven (N-VA) en Bart Brughmans (CD&V), tevens voorzitter van het OCMW, kwamen de felicitaties van het koningshuis en de gemeente overbrengen.