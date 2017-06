Veel enthousiaste bezoekers voor Ekeren Swingt

Ekeren - De opbrengst van het minifestival ‘Ekeren Swingt’ gaat ieder jaar naar een goed doel. Net als vorig jaar koos organisator Nick Van Erp van Café De Notenboom voor VAGA, de Vereniging voor aangeboren Gezichtsaandoening.

Dit jaar bestaat VAGA een kwart eeuw. De vereniging ontstond in Ekeren bij Jet Vermeulen-Nuyts, maar is nu gevestigd in Berchem. Al van bij de opwarming werden de toeschouwers meegezogen in het ritme van de aanstekelijke muziek van de Ekerse pop & rockband Morenko (foto). Switch Corona en Sold Out breiden er een vervolg aan. De opbrengst wordt in het najaar tijdens een ontvangst in het districtshuis aan VAGA overhandigd.