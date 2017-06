Leerlingen van De Leerexpert renoveren scoutslokaal

Ekeren - Leerlingen van het Stedelijk Onderwijs De Leerexpert uit Deurne hebben twee schooljaren gewerkt aan de renovatie van de scoutslokalen in Ekeren-Bunt. Zaterdagavond mochten twee kapoenen Jonas (7) en Tuur (6) samen met Herman Berghs van Groeco (Groepscomité Ekerse scouts) de vernieuwde lokalen officieel openen.

Het was tijdens één van de Bungalow Feesten dat luidop werd gevraagd of er geen schrijnwerker in het publiek was. En ja, Jan Lorein meldde zich aan. Jan is leerkracht houtbewerking in De Leerexpert. In 2015 werden de eerste stappen gezet. De leerlingen van BSO houtbewerking plaatsten nieuwe houtgevelbekleding aan de voor- en achterkant van het gebouw. Het gebouw werd degelijk geïsoleerd en werd beter beveiligd tegen diefstal. “Dat is nodig”, zegt Linda Berghs, voorzitter van Groeco. “Tijdens de paasvakantie werd tot driemaal toe ingebroken.” Meteen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het dak van het oudste scoutsgebouw te vernieuwen. Die werken werden door Geert en Jan Lambrechts uitgevoerd. Tachtig procent van de factuur wordt door de stad betaald. De overige 20 procent is voor rekening van Groeco. Zaterdag werden enkele verdienstelijke medewerkers in de bloemen gezet.