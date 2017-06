Volle bak voor 39ste braderij van Ekeren Winkeldorp

“Wij zijn tevreden”, zegt Rik Bossuyt, voorzitter van Ekeren Winkeldorp. “Het loopt hier aardig vol. We hebben er dan ook hard voor gewerkt.” Naast de 125 standhouders, waaronder ook sociaal-culturele verenigingen, werd gezorgd voor animatie. De Clan Pipe Band en The Drumsticks uit Ekeren, de Free Time Dancers uit Rozemaai, twee streetbandjes en de Chinese leeuw van Law Kan, zochten zich een weg door de massa. Tussen al dat amusement vroeg Lenora (Leerbaar Noord Rand) aandacht voor de problematiek rond het Oosterweeldossier.

Ook dit jaar bouwde Ekeren winkeldorp op een Kristus Koningplein een kinderdorp. Terwijl de ouders genoten van de braderij of van een drankje of een hapje op één van de vele terrasjes, konden de kinderen veilig spelen in een afgesloten terrein.