Marita De Sterck vertelt voor eigen publiek

Ekeren / Brasschaat - De Mariaburgse auteur Marita De Sterck was te gast in het Literair Café van de wijkwerking Mariaburg. Vooraf stelde Walter Lauriks de nieuwe zomer wandelzoektocht voor die de deelnemer leidt naar het Nieuw Kwartier.

Marita De Sterck vertelde over haar nieuwste boek ‘Wreed schoon’. Dit werk is het vierde boek in haar serie van verzamelde volksspookjes vertelt door migranten en nieuwe Belgen. Deze sprookjes zijn niet geschikt om kinderen in slaap te wiegen. Het is een bonte palet van ongecensureerde volksvertellingen uit veertig cultuurgroepen. Jonas Thys zorgde voor gepaste illustraties. Over het boek en de illustraties reist een tentoonstelling door de provincie.

Haar boek ‘Valavond’ speelt zich af in Mariaburg net voor, tijdens en na de Tweede Oorlog. Tot in de jaren zestig van vorige eeuw werd Mariaburg omschreven als ‘hoerenburg’. 'Valavond' is gebaseerd op wat mensen elkaar vertelden, over de ‘warme cafés’, en alles wat er rond hing.

Van Gui Van Look, betreurde medewerker van de Wijkwerking, die naast fotograaf en kunstkenner ook een verdienstelijk dichter was, las Ludo Van Bouwel enkele haiku’s voor.