Lenora wil ondertunneling van het Oosterweeltracé tot voorbij Schoonbroek

Onder andere deze bewoners van de noordrand van Antwerpen vormen de actieve leden van Lenora: Maarten Michielsen, Sofie Van Laethem, Fabris Zander, Sarah Stoffels, Carl Cambré, Jeroen De Schepper en An Willems. Foto: W&F

Ekeren / Stabroek - Het ‘historisch’ compromis tussen de Vlaamse regering en de actiegroepen over het Oosterweeldossier wordt door een grote meerderheid van de Antwerpenaren goedgekeurd. “Ook wij zeggen ‘ja’, maar vrezen dat Ekeren en Stabroek, de vergeten noodrand wordt”, zegt Jeroen De Schepper van Lenora (Leefbaar Noord Rand). “De stad krijgt een groene zone, wij dreigen ons groen te verliezen.”

“Lenora is geen actiegroep, maar een burgerinitiatief dat ervan uitgaat dat de ontwerpers van het Oosterweeltracé ook de leefbaarheid van de noordrand voor ogen houden”, zegt Wim Gonthier. “Nu het haventracé gekozen is, willen wij constructief onze inbreng kwijt aan de betrokken partijen. Ons doel is om actief deel te nemen aan de nog op te richten regioraad.”, verduidelijkt Carl Cambré.

“Er moet de komende weken en maanden nog flink onderhandeld worden. Maar wij zijn strijdvaardig”, zegt Wim Gonthier. Lenora heeft alvast de steun van districtsburgemeester Koen Palinckx en burgemeester Rik Frans van Stabroek. Via flyers worden de bewoners van de noordrand gebrieft. Op zondag 4 juni staat Lenora met een stand op de Dorpsdag in Ekeren.