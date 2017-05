De Red Hackle Pipe Band viert gouden jubileum met Taptoe

Ekeren / Kapellen - Het vijftigjarige bestaan van de Red Hackle Pipe Band wordt zaterdag 20 mei gevierd met een Taptoe op het Essenhoutplein in Kapellen. De Red Hackle Pipe Band is één van de allereerste Schotse doedelzakbands in België.

“Onze doedelzakband werd opgericht in de schoot van de scoutsbeweging onder de naam St. Georges Scouts Pipe Band met als stichter Paul Morreel”, vertelt huidige Pipe President Alec Jervis, zelf van Schotse afkomst. De blazers dragen met toestemming van het 42ste regiment in Perth het uniform van het beroemde Blach Watch regiment van Schotland. “De ‘Red Hackle’ is de rode pluim op de feather bonnet en werd met toestemming overgenomen van de ‘Red Hackle Pipes & Drums’ uit Glasgow.”

De Red Hackle Pipe Band organiseert zaterdag 20 mei een internationale taptoe met diverse bekende korpsen uit binnen- en buitenland. Te gast zijn onder meer de Koninklijke Muziekkapel van de Lokale Politie Antwerpen en de Chealeader Academy uit Kapellen. Zij zorgen voor de afwisseling. Uiteraard speelt ook de jarige band. De presentatie van de avond is in handen van acteur Herbert Flack. Er zijn nog kaarten aan de kassa te koop. Parkeren kan aan het Bruggeske.