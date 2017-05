Mariaburgse auteurs te gast na start van wandelzoektocht

Ekeren / Brasschaat - Na de succesrijke Erfgoedzondag staat het Wijkcentrum Mariaburg in mei weer open om een massa bezoekers te ontvangen. Zondag 21 mei wordt om 14 u de nieuwe wandelzoektocht voorgesteld.

Na de gesmaakte editie 2015 wil de Wijkwerking dit jaar een familiale culturele wandeling presenteren in het gedeelte van de wijk dat als het ‘Nieuw Kwartier’ bekend stond. In het opgavenboekje wordt tevens een brok historische informatie verstrekt. De schiftingsvraag heeft betrekking op de drie prijzen die door beeldhouwer Peter Kempenaars en dochter Anne zijn vervaardigd.

Nog zondag de Mariaburgse auteurs Marita De Sterck en Ugo Janssens present in het wijkcentrum. Tijdens het Literair Café vertellen ze over hun lwerk 'Valavond' en de trilogie 'Oculatum', dat zich op Mariaburgs grondgebied afspeelt. Van Gui Van Look, die naast fotograaf en kunstkenner ook een verdienstelijk dichter was, worden enkele haiku’s voorgelezen en krijgt daardoor postuum een verdiend eerbetoon. Wijkwerking Mariaburg zorgt zoals elke derde zondag van de maand voor een Knabbel en Babbel.