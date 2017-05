Schepencollege ontvangt huwelijksjuilarissen

Kapellen - Het schepencollege ontving zondagmorgen de huwelijksjubilarissen die 50,60 of 65 jaar geleden hun ja-woord gaven. Na de receptie werden de echtparen op de trappen van het gemeentehuis op de digitale plaat vereeuwigd.

In totaal werden 18 echtparen in het gemeentehuis ontvangen. Na een woordje van de burgervader Dirk Van Mechelen (Open VLD) werd aan de genodigden een hapje en een drankje aangeboden. Jan De Groof en Renée Grall huwden op 10 mei 1952 in Antwerpen. Zij vierden hun briljanten bruiloft of 65 jaar samen. Zijn 60 jaar getrouwd, de echtparen Robert Seghers en Paula Janssens en Michel Van den Bremden en Ctharina Destoop. Vijftien koppls zijn 50 jaar gehuwd: Joossens-Symens, De Beuckelaer-Van Tilborgh, Verbist- de Kok, Calzonetti-Moortgat, Vanvolsem-Janssens, Willems-Leemans, Coeckelbergh-Raemaekers, Verbeeck-De Weerdt, Bücheler-Raets, Peeters-Burgelman, Stijleman-De Ruysscher, Daelemans-Callaert, Impens-Cauberghs, Jacobs- De Laet en Roelands-Van der Jonckheyd.