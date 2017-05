Delhaize investeert in een volledig nieuw en ultra modern ingericht winkelcomplex

Ekeren / Kapellen - Het huidige gebouw van supermarkt Delhaize in Sint-Mariaburg-Ekeren gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor een geheel nieuw complex. De afbraakwerken starten vermoedelijk in de tweede helft van volgend jaar om in de loop van 2019 met de meest moderne ingerichte Delhaize in België de deuren te openen.

Na de fusie van Delhaize met Ahold gonsde het gerucht dat de naam Delhaize in Mariaburg zou verdwijnen. “Delhaize Mariaburg moderniseert”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “Het gebouw gaat volledig tegen de vlakte. In de plaats komt een modern eigentijds winkelcomplex.” De plannen moeten nog door de hele administratieve molen worden gedraaid, vooraleer ze definitief kunnen worden goedgekeurd.

Als er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, sluit Delhaize Mariaburg in de tweede helft van 2018 de deuren. Tot de opening van de nieuwbouw komt op de parking een tenten hall zodat de klanten hun vertrouwde supermarkt niet hoeven te missen.

In de loop van de jaren werd het interieur van de supermarkt meermaals vernieuwd, maar ook het aanbod en de services werd aangepast. De laatste vernieuwing dateert van 2009.