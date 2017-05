Eline Hoes van Moretus wint Junior Journalistenwedstrijd

Ekeren - In de hoogste categorie, derde graad middelbaar, won Eline Hoes, leerlinge van het onderwijscentrum Moretus, de provinciale finale van de Davidsfonds Junior Journalistenwedstrijd. Het schrijfthema was dit jaar ‘hoe groen is onze blauwe planeet,’

Eline schreef een opiniestuk met als titel: ‘Naakt lopen, redding van het klimaat?’ Zij ontving als prijs een boekenpakket en een medaille van de Vlaamse regering. Haar klas krijgt een wandeling met Antwerpen surplace cadeau.

Voor de vier categorieën waren er telkens 3 genomineerden. Voor de derde graad lager onderwijs was Nona Verbergt van het 6de leerjaar BSGO Veltwijck genomineerd met haar verhaal ‘het regime van de plastic zakjes.’