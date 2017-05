District keurt beheersplan Veltwijckpark goed

Ekeren - De districtsraad keurde het beheerplan voor het Veltwijckpark goed. Adviesbureau BuitingAdvies ontwierp het plan op vraag van de stad en het district. Het beheerplan stemt alle functies binnen het Veltwijckpark op elkaar af en is een handleiding voor het beheer en onderhoud van het park voor een looptijd van 24 jaar.

Het Veltwijckpark heeft door de combinatie van verschillende ontwerpstijlen, beheer, ontwikkeling en gebruiksvormen veel verschillende gezichten gekregen. Het heeft een historische cluster, een kasteelbos en is ook een publiek landschap. Dat maakt het een graag bezochte plek in Ekeren maar zorgt er ook voor dat de samenhang tussen verschillende parkdelen niet overal even sterk is. Het beheerplan doet een voorstel om deze opnieuw te verbinden aan de hand van uiteenlopende ingrepen, zoals meer bloeiende beplanting, aangepaste afsluitingen en het vervangen van wegen voor beter wandel- en fietscomfort. Het B-terrein blijft een evenementenzone, terwijl het A-terrein de functie van open ruimte heeft met natuurlijke bosranden. Er komt een sport- en spelcluster achter Villa Geniets.