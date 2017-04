Record aantal bezoekers voor Duizend-en-één magische sprongen

Deugd en Moed is meer dan turnen en dansen, het is ook vriendschap en samenhorigheid. “Iedereen is bij ons welkom”, zegt voorzitter Eddy Aelbrecht. “Ook de G-Gym voor personen met een beperking heeft hij ons een plaats.” Aan de show ‘Duizend-en-één magische sprongen’ werd één jaar gewerkt. Iedereen voor- en achter de schermen, hebben hun steentje bijgedragen. Het resultaat was er dan ook naar.

Het publiek genoot duidelijk van de voorstelling, een mooie mix van sprongen en dansen, muziek en belichting. In de sporthal was zowel zaterdag als zondag geen stoeltje meer vrij. “Duizenddriehonderd bezoekers is echt het maximum”, zegt Aelbrecht.