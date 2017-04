20 jaar Cultuurstation Tracé: “mensen dragen dit kunsthuis”

“Het 135 jaar oude stationsgebouw heeft iets weg van een bruin café, een chique galerie, het is een mix van doorleefdheid en frisheid, van authenticiteit en gezelligheid”, zei Palinckx. Na het welkomstwoord van voorzitter Stef Van Eyck en een terugblik, vertelde Ina Borgers hoe het jubileumboek ‘Tracé Jubile’ tot stand is gekomen. Samen met haar team worstelde ze met een berg archieven en foto’s die af en toe zich plots in haar laptop verstopten. De samenstelling van het boek was een moeilijke bevalling, maar de boring is een prachtige baby geworden.

Hoe slaagt een kunsthuis er in om al die jaren, quasi zonder subsidies zo sterk te blijven draaien? Volgens Palinckx is het gebouw een unieke plek, gedragen door mensen. Alle kunstvormen vinden er een thuis. En ten slotte, Tracé heeft een eigen bier.

Zondag organiseert Tracé van 11u tot 18u een kunstmarkt en zijn er optredens van Fata Murgana (dans) en Madeleine Nieuwlaat (vertellingen.)

