Cultuurstation Tracé viert 20 jaar met gratis een week cultuur

Ekeren - “Het station van Ekeren bruist sinds enkele dagen van nieuw leven. Leden van het piepjonge hobby-atelier Tracé zijn druk doende de oude gebouwen een flinke opknapbeurt te geven”, zo berichtte Gazet van Antwerpen op 20 januari 1997. In de voorbije twintig jaar werden honderden tentoonstellingen en workshops gehouden.

De jarige viert feest met de uitgave van een boek ‘Tracé Jubilé’ en een week vol activiteiten. Na een voorgeschiedenis in het Atelier De Cirkel in Brasschaat, kwamen enkele jonge kunstenaars terecht in het oude station van Ekeren. “We vonden het jammer dat dit prachtig station zowat ten dode was opgeschreven”, vertelde de eerste voorzitter Ingrid Van der Heyden in 1997 aan onze krant. “Mits de nodige aanpassingen leek het gebouw ons een prima kunstcentrum.”

Twintig jaar tracé wordt gevierd met een aantal festiviteiten. De opening heeft plaats op zaterdag 29 april om 14u met ‘Flamenco’ en Tango Argentino. Het volledig programma vindt u op de website van Tracé.

Een kersvers jubileumboek brengt een uniek en nostalgisch overzicht van de voorbije twintig jaar. ‘Tracé Jubilé’ telt 184 bladzijden en honderden foto’s.

http://www.tracecultuurstation.be

http://www.facebook.com/tracekeren