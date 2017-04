CD&V wil fietsstations in het centrum en in de wijken

Ekeren - Onder het mom ‘fiets is Koning’ hield de CD&V-Ekeren zaterdag 22 april een ludieke fietsactie om de noodzaak van ‘velo’s’ voor Ekeren te onderstrepen. In heel Antwerpen wordt het velo verhaal uitgebreid naar de districten. Alleen Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo blijven op hun honger zitten.

“Nu de Havana-site vorm krijgt, lijkt het ons verantwoord om ook op Rozemaai en in Ekeren velo’s stations te plaatsen”, meent districtschepen Tamara Heynen (CD&V). “Op amper 15 minuten fiets je van de kerk van Ekeren naar de terminus van de tram. De uitleg dat Ekeren te ver van de stad is gelegen, gaat niet meer op. Trouwens de vraag naar de velo’s komt van de Ekerenaar zelf.”

Ook binnen het district kan de velo dienst doen. “Het openbaar vervoer tussen de verschillende wijken is problematisch. Een deelfiets zou hierin een gedeeltelijke oplossing vormen”, zegt Heynen. De CD&V duidt elf plaatsen in Ekeren aan die mogelijk in aanmerking komen voor een Velo station: o.a. op het pleintje bij de inkom van Ekeren, het Kristus Koningplein, het station van Ekeren en Mariaburg, aan de muziekacademie, in de Donk, op Schoonbroek….

Tijdens de gemeenteraadscommissie van schepen Koen Kennis vroeg gemeenteraadslid Galina Matushina (CD&V) al een uitbreiding voor de wijk Rozemaai.