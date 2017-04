Met Heidi Adcock haalt Kwadraat internationaal talent in huis

Ekeren - Heidi Adcock stelt haar werd tentoon in Kwadraat in Ekeren. “Heidi was een tijdje van het toneel verdwenen maar is nu helemaal terug”, geeft Dominick Rediers van Kwadraat mee. “

“Toen Heidi een jaar geleden met een aantal werkjes binnenstapte wist ik meteen dat dit niet zomaar een kladschilder was. De techniek die ze hanteert is uniek. Toen ze me vroeg om bij ons te mogen exposeren was ik dan ook zeer enthousiast.”

Adcock kreeg haar opleiding aan de Hammersmith School in Londen, en vervolledigde deze studie met een specialisatie van drie jaar in Firenze (Italië). Haar specialiteit is olieverf op glas (eglomise). Zij werd internationaal beroemd met haar reeks van jazz orkesten, waarin zij de swingende sfeer van New-Orleans als geen ander heeft gevat. Recepties, kaartspelers, casino en stierengevechten: haar mondaine figuren hebben niet de ideale maten maar stralen een grote levensvreugde uit, gulle gezichten, weelderige vormen. Heidi Adcock verkreeg een ‘maitrise’ aan de Royal Academy of Arts in Londen, waar bijna jaarlijks werk van haar wordt geselecteerd om deel uit te maken van de grote zomertentoonstelling.

De expositie loopt bij Kwadraat Inlijstingen & Kunsthuis tot 30 april. Geestenspoor 17/1 in Ekeren.