Bewoners kiezen naam en invulling van Hoekakker

Ekeren - Het toekomstig project Hoekakker in Ekeren-Donk voorziet in een eerste fase 360 wooneenheden, later mogelijk uitgebreid tot 450. Ruim twee derde van de site wordt omgezet in parkgebied dat voor iedereen toegankelijk zal zijn. Zaterdag 22 april mogen de Ekerenaren beslissen over de concrete invulling van het project.

Hoekakker is gelegen tussen de Prinshoeveweg, Gravenlaan, Herautenlaan en Hoeklaan. Het gebied van 18 ha dat eigendom is van de Ideale woning en projectontwikkelaar Vooruitzicht, wordt ontwikkeld tot een park van 13 hectare met rondom woningen, appartementen en voorzieningen voor de buurt. De experten van BUUR, Het Bureau voor Urbanisatie uit Leuven, leggen zaterdag voor de geïnteresseerden Ekerenaren vier concepten op tafel: van stadslandbouw over ecologisch uitbouw van het park, tot speelaccommodatie en een ontmoetingsplaats. Bedoeling is dat buurtbewoners, toekomstige bewoners en experten samen nadenken over de concrete mix en invulling van het park.

“Het moet een echt groen park worden voor de buurt”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx. Alle ideeën en voorstellen worden in een concreet plan gegoten dat op 17 juni wordt voorgesteld. De eerste spadesteek van het project is voorzien voor juni 2018. In mei wordt een nieuw infomoment ingepland.

Info: zaterdag 22 april, van 12.30u tot 17u in de Sint-Jozefschool, Prinshoeveweg 44.

http://www.ekeren.be