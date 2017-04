Thema Erfgoeddag is ‘Zorg’: evolutie van de hulpverlening

Ekeren - De Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van ‘Zorg’. Het district neemt deel en graaft in de geschiedenis van de zorgcentra uit de regio.

Met de gratis tentoonstelling ‘Zorg’ schetst het een beeld van de evolutie van de hulpverlening. Het thema is ook van toepassing op het erfgoed zelf. Wat moeten we bewaren en wat niet? Hoe doen we dat? Met hoeveel zorg gaan we met ons erfgoed om? Op zondag 23 april (beloken pasen) vindt van 10u tot 17u de tentoonstelling plaats op drie locaties: Hof De Beuken, Geestenspoor 73, Sint-Vincentius, Dorpstraat 32 en in het Documentatiecentrum Mariaburg, Van de Weyngaertplein 38.

Een pendeldienst brengt bezoekers die dag naar de verschillende locaties. De expo is nog tot eind mei te bekijken Hof De Beuken. De Erfgoeddag streeft ernaar dat iedereen op een eigentijdse, kwalitatieve en zinvolle manier omgaat met het cultureel erfgoed in zijn dagelijkse omgeving.