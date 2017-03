Vastenmarkt ten voordele van de Congoreis van Loes en Robin

Ekeren - Loes Claessens en Robin Jacobs, twee leerkrachten van de vrije basisschool O.-L.-Vrouw van Lourdes, bereiden zich voor op hun project in Congo. Om hun reis te bekostigen werd woensdag in de school in samenwerking met de leerlingen, een vastenmarkt gehouden.

Normaal zouden Loes en Robin tijdens de paasvakantie naar Bibua in Congo vertrekken. Omdat het daar op dit ogenblik nog niet helemaal veilig is, wordt de reis uitgesteld tot de eerste week van de grote vakantie. In Bibua willen de Ekerse leerkrachten hun collega’s bijscholing geven.

De ngo Hearts & Hands in Action waarvoor Loes en Robin naar Congo trekken, werd in januari 2012 opgericht. HHA wil een brug slaan tussen Europa en Afrika.